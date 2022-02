ENAC annuncia pagamento immediato del 50% dei ristori agli aeroporti

(Teleborsa) -avvierà nei prossimi giornidel danno determinato dall’emergenza sanitaria da Covid-19, avanzate dalleLo annuncia l'ENAC, spiegando che si tratta di una anticipo in attesa dell'erogazione dei ristori disposti dal decreto del governo e ricordando che la misura, in coordinamento con il MIMS, andrà adagli operatori aeroportualinecessarie per, anche gravi, in cui sono venuti a trovarsi.“Un aiuto concreto per un settore tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni senza precedenti sul trasporto aereo e sull’operatività degli scali nazionali", commenta il Presidente dell’ENAC, precisando "questa è una delle azioni assunte dall’ENAC nel corso di questi anni a favore della ripartenza dell’economia dell’aviazione civile nazionale, delle sue imprese e a tutela dei lavoratori".