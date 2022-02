Eventi e scadenze del 23 febbraio 2022

A2A

Stellantis

(Teleborsa) -Milano Fashion Week - A Milano ci sarà la Milano Moda Donna con sfilate, presentazioni ed eventi in calendario: tutte le novità del prèt-à-porter proposte da famose Maison e talenti emergenti della moda italiana. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana le collezioni autunno/Inverno 2022/23CNEL - Evento istituzionale - Assemblea"Next Generation Italia – Execution” - Evento organizzato dal Centro Economia Digitale - CED con la collaborazione di Luiss Business School. Il tema sarà la sfida della realizzazione e dell'impiegare al meglio i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci saranno alcuni rappresentanza delle istituzioni e della finanzaRussia - Borsa di Mosca chiusa per festivitàGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Risultati consolidati preliminari dell’esercizio 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2022 organizzato da Intesa Sanpaolo- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2021- CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2021- Appuntamento: Live webcast e conference call.- CDA: Risultati intero anno 2021