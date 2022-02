Germania, GFK: peggiora la fiducia dei consumatori

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori tedeschi. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia perun valore di. Le attese degli analisti avevano indicato un lieve miglioramento fino a -6,3 punti., con l'indicatore che sale di 1,3 punti a quota 24,1. Perde terreno inoltre l'indicatore sulla propensione all'acquisto che scende di 3,8 punti e si attesta a 1,4, mentredi 13 punti a quota 3,9."Le aspettative di un significativo allentamento dell'andamento dei prezzi all'inizio dell'anno sono state per il momento infrante, poiché i tassi di inflazione continuano a oscillare a livelli elevati" - spiega-. Tuttavia, "le prospettive per i prossimi mesi sono piuttosto positive: solo di recente si è deciso di revocare ujna serie di restrizioni pandemiche. Ciò fa sperare che anche la spesa dei consumatori torni di conseguenza. Se ciò dovesse essere supportato da un'inflazione dei prezzi moderata, il sentiment dei consumatori potrebbe finalmente riprendersi anche a lungo termine".