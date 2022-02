Iren assegnataria di due nuovi impianti di accumulo con batterie in Sardegna

Iren

(Teleborsa) - Al termine dell'asta del Capacity Market,e si conferma uno dei principali player nazionali dotati di impianti di accumulo elettrico, con unain Piemonte, Lombardia e Sardegna.Il Capacity Market è una procedura competitiva con cui Terna, in qualità gestore della rete di trasmissione nazionale, assicura l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale e la rispondenza fra domanda ed offerta di energia.di Iren, che entreranno, sarannoper garantire il bilanciamento della rete. Le batterie sono sistemi in grado di fornire sostegno alla rete elettrica e consentire l'aumento della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili.Iren realizzerà due, nei comuni di. Ilche riceveranno grazie all’assegnazione nel Mercato della Capacità sarà pari, per un periodo di 15 anni a partire dal 2024.