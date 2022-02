Le borse europee consolidano il rialzo

FTSE MIB

Stellantis

A2A

Alerion

CNH

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Stellantis

DiaSorin

Inwit

A2A

Campari

CNH Industrial

Telecom Italia

Banco BPM

Alerion Clean Power

El.En

Sesa

Autogrill

Saras

Juventus

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente e con il sentiment degli investitori più disteso nei confronti della crisi in Ucraina dove si tornano a vedere spiragli diplomatici. Segnali positivi giungono anche dai derivati statunitensi che lasciano presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi.Intanto continua la pubblicazione delle trimestrali di bilancio delle società:ha chiuso il 2021 con utili quasi triplicati . Bene anche i conti d'esercizio die, fuori dal principale paniere quelli diche ha rivisto al rialzo la guidance . Il focus degli investitori si concentra inoltre suche ha alzato il velo sul piano industriale per il 2024 in occasione del Capital Markets Day tenutosi a Miami, in Florida (USA).Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17%. L'è sostanzialmente stabile su 1.895,2 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30% dopo la recente corsa che lo ha portato oltre i massimi di sette anni Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,93%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,61%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,28%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,96%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.174 punti, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,50%, portandosi a 28.514 punti.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,33%.Brilla, con un forte incremento (+3,83%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,98%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,32%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 4,73%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.del FTSE MidCap,(+5,78%),(+4,41%),(+3,56%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,54%.In perdita, che scende del 2,51%.scende dell'1,98%.