Moda, nel 2021 ripresa globale a V. Italia a livelli pre-crisi solo nel 2022

(Teleborsa) - I dati dei primi nove mesi del 2021 segnanodel +32%. Il mercato europeo è cresciuto meno degli altri (+25%) a causa degli ancora limitati flussi turistici, mentre quello asiatico ha visto un'accelerazione sulla scia della Cina (+38% escludendo il Giappone) insieme con quello americano (+37%, trainato dagli Stati Uniti). Per l'intero 2021 i primi dati indicano unacon una crescita del fatturato a livello aggregato del +28%, il che permette alle multinazionali della moda di(+10%). Per le(con un fatturato superiore a 100 milioni di euro), l'incremento dei ricavi per i 12 mesi del 2021 dovrebbe essere di circa il 22%, ancora il 6% al di sotto delle vendite nette del 2019, con il. Sono i dati che emergono dal nuovo studio sul settore dell'Area Studi, che aggrega i dati finanziari di 70 multinazionali della moda e delle 134 grandi Aziende Moda Italia.Nel 2020 i 70 maggiori player mondiali della moda (società con un giro d'affari superiore a 1 miliardo di euro) hanno fatturato complessivamente 379 miliardi di euro (-13,8% sul 2019 e +4,9% sul 2016), di cui il 55% generato dai gruppi europei e il 34% dai nordamericani. Il calo del 2020 ha fatto. Fra i 30 gruppi europei, l'con le sue sette big è il paese più rappresentato a livello numerico, ma è la, con una quota del 38% del fatturato aggregato, ad aggiudicarsi il primato per giro d'affari.Altra i colossi mondiali c'è(€44,7mld). Seguono(€36,3mld),(€20,4mld), che controlla Zara, la tedesca(€19,8mld), la svedese H&M (€18,6mld), la giapponese Fast Retailing (€15,9mld), che detiene il brand UNIQLO, ed(€14,4mld). Prima tra gli italiani Prada (€2,4mld), al 38esimo posto in classifica. In contrazione anche la(EBIT margin aggregato al 9,7% dal 13,3% del 2019), in base alla qualesi conferma al primo posto (EBIT margin al 32,2%), davanti a LVMH-divisione Fashion (30,5%),(25,6%) e(23,9%).Il giro d'affari delle grandi aziende italiane della moda (società con un fatturato superiore a 100 milioni di euro) dovrebbe attestarsi al +22% nel 2021, con un ritorno ai livelli pre-crisi atteso nel 2022. Dopo anni di andamenti più che positivi, nel 2020 le grandi Aziende Moda Italia hanno registrato un, in contrazione del -22,8% sul 2019 e del -9,7% sul 2016. Il loro(1% nel 2016). Tra i comparti spicca l'abbigliamento, che determina il 43,9% dei ricavi aggregati, seguito da pelli, cuoio e calzature (27,1%). Quanto al trend delle vendite nel 2019-2020, il tessile registra il calo maggiore (-34,6%), mentre la gioielleria il minore (-19,8%).Si conferma importante la presenza di gruppi stranieri nella moda italiana: 59 delle 134 grandi Aziende Moda Italia hanno una(il 19,1% è, fra cui Kering con l'8,7% e LVMH con il 6,4%). L'impatto della crisi è stato più evidente per le imprese a controllo italiano rispetto a quelle a controllo estero: sia in termini di ridimensionamento del giro d'affari (-23,3% vs -22,0%), sia in termini di contrazione della redditività (-6,5 p.p. vs -5,0 p.p. di EBIT margin), pur rimanendo lievemente più profittevoli le prime (EBIT margin all’1,9% vs 1,7%).