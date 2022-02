MPS, Franco: non ancora definito termine proroga per dismissione quota MEF

MPS

(Teleborsa) - "In conseguenza della comprovata impossibilità di dare attuazione all'obbligo di dismissione della partecipazione dello Stato in, l'amministrazione ha potutooriginariamente previsto per la. Termine che non è ancora stato definito". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze (MEF), Daniele Franco, durante il question time alla Camera dei Deputati dedicato a Banca Monte dei Paschi di Siena, controllata dal MEF con il 64% del capitale."Le interlocuzione con la Commissione UE sono in corso e in questo contesto si colloca anche la valutazione del piano industriale 2022-26 approvato il 17 dicembre scorso - ha aggiunto - Il piano prevede un. L'aumento di capitale dovrà essere conseguito a condizioni di mercato sulla base di un piano convincente per gli investitori che dimostri che la banca saprà cogliere le opportunità che deriveranno dalla revisione degli impegni"."Siamo impegnati nel seguire da vicino e con estrema attenzione i prossimi sviluppi del gruppo MPS,che consentano non solo la valorizzazione della partecipazione statale, ma anche la salvaguardia della storia della banca, del suo marchio e del suo livello occupazionale", ha sottolineato Franco.Un "adeguato approfondimento" delle questioni legate al Monte dei Paschi verrà fatto dal ministro dell'Economia il prossimo 28 marzo, quando comparirà davanti alledi Camera e Senato. Nella giornata di ieri Carla Ruocco ha anche annunciato che Franco è atteso il prossimo 11 aprile in"per interloquire su tutti gli asset pubblici nel settore bancario", e quindi anche sulla situazione della banca toscana.