Net Insurance, valore del brand cresce con sponsorizzazione AIA

Net Insurance

(Teleborsa) -, compagnia assicurativa quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che il proprio brand conquista il 30% degli appassionati di calcio grazie alla(AIA). La crescita è certificata dall'ultima ricerca Nielsen Fan Insights: a dicembre 2021 la notorietà rilevata del marchio Net Insurance come sponsor dell'AIA raggiunge il, con un incremento annuo pari al 10%.che vedono apparire in ogni partita il brand Net sulle maglie di tutti i 30.000 arbitri italiani, dalla Serie A ai campionati dilettanti,, mostrandosi in aumento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente."Questa rilevazione ci consente di apprezzare la continua crescita di valore del nostro brand - ha commentatodi Net Insurance - Un aumento che si correla ai positivi risultati che abbiamo recentemente anticipato per l'esercizio 2021 e che consolida la brand image di Net Insurance presso tutti i nostri stakeholder".