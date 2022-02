Openjobmetis, Gabriella Porcelli si dimette dal CdA

Openjobmetis

(Teleborsa) -fa sapere che, in data odierna, Gabriella Porcelli, consigliere espresso dalla lista di minoranza, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere non esecutivo ed indipendente della società, nonché dalla carica di membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con efficacia dalla data in cui sarà convocata l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, in programma per aprile 2022, ovvero dalla data di efficacia della nomina di un nuovo amministratore, se non coincidente con quella dell’assemblea dei soci.Porcelli ha motivato le proprie dimissioni "" che non consentono la prosecuzione del rapporto. Per quanto a conoscenza della Società e sulla base delle informazioni disponibili, Porcelli non detiene partecipazioni nel capitale di Openjobmetis alla data odierna.La Società procederà, quindi, alla nomina di un nuovo amministratore con i requisiti di indipendenza, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto e ne darà prontamente informazione al mercato.