Piazza Affari in rally. Vola Stellantis dopo i conti

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee, anche se sui mercati persiste il quadro di incertezza sulle tensioni geopolitiche sull'Ucraina. A far tirare un sospiro di sollievo agli investitori contribuisce la notizia del primo pacchetto di sanzioni degli Stati Uniti e degli alleati alla Russia che ha evitato le misure più drastiche.Intanto continua la pubblicazione delle trimestrali di bilancio delle società: oggi è toccato ache ha chiuso il 2021 con utili quasi triplicati a 13,4 miliardi.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,134. Lieve calo dell', che scende a 1.892,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,63% dopo la recente corsa che lo ha portato sui massimi di sette anni Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,92%.ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,27%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%; effervescente, con un progresso dell'1,60%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,21%, a 26.360 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 28.711 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,71%),(+3,42%),(+2,82%) e(+2,50%).Giù, invece,-3,51% che ha alzato il velo sul piano industriale per il 2024 in occasione del Capital Markets Day tenutosi a Miami, in Florida (USA).In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,21%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+7,51%) forte dei risultati preliminari annunciati prima dell'avvio del mercato. Rivista al rialzo anche la guidance. Bene inoltre(+4,88%),(+4,37%) e(+3,04%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,57%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,63%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,51%.