Pioggia di vendite a Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,42% sul, portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'ha perso l'1,01%, terminando la seduta a 4.305 punti.In rosso il(-0,99%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,12%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,04%),(-1,53%) e(-1,38%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,92%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,33%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,16%.Tra i(+2,53%),(+2,22%),(+1,15%) e(+0,71%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,99%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,79%.Scende, con un ribasso del 6,45%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 248K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 7%; preced. 2,3%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 11,9%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 112,1 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,9%).