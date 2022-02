Sara Assicurazioni, risultato netto 2021 pari a 85,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Sara Assicurazioni, l'assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, ha registratodi competenza del gruppo pari a 819,7 milioni di euro nel 2021, in aumento del 15,1% rispetto al 2020 e undel bilancio consolidato di 85,4 milioni di euro, mentre la solvibilità di gruppo si attesta, al quarto trimestre 2021, al 292% (282% nel 2020). Ildi Sara Assicurazioni è pari a 63,2 milioni di euro. La, pari a 622 milioni di euro, cresce del 2,8% rispetto all'esercizio precedente, ed è migliore delle aspettative. Il ratio di solvibilità al quarto trimestre 2021 è pari al 322%."Anche il 2021, nonostante incertezze e complessità, si chiude positivamente per crescita e risultati.- ha commentato il- È arrivato il momento di raccogliere i frutti degli investimenti effettuati in questi ultimi anni. Anche il 2022 sarà più che mai all’insegna del digitale. Il nostro principale obiettivo sarà sollecitare il pieno utilizzo e l'accurata calibrazione di tutti gli strumenti digitali messi a disposizione dei nostri agenti e dipendenti".