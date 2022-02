Sotto la parità il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia (-0,46%)

comparto beni industriali a Milano

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice EURO STOXX Industrial Goods & Services

Ftse MidCap

CIR

small-cap

Seri Industrial

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) - Si muove poco sotto i livelli della vigilia il, mentre l'registra un buon rialzo.Ilha aperto a quota 38.127,2, in ribasso di 176,5 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 1.051, dopo aver avviato gli scambi a 1.041.Tra le azioni del, lieve ribasso per, che presenta una flessione dello 0,60%.Tra ledi Milano, ribasso per, che tratta in perdita del 7,54% sui valori precedenti.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.