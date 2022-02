Stellantis triplica l'utile nel primo anno. 3,3 miliardi di dividendo ordinario

Stellantis N.V.

(Teleborsa) -, come nuova società costituita il 17 gennaio 2021 dalla fusione di Peugeot e Fiat Chrysler, ha riportato, accelerando la realizzazione delle sinergie della fusione e costruendo una solida performance commerciale, trainata da una chiara focalizzazione sulla velocità di esecuzione presente sin dal primo giorno. Stellantis ha inoltre annunciatoe il software nel corso dell’anno, con un programma di investimenti di oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 e l’annuncio di forti partnership nelle tecnologie delle batterie, nei materiali per batterie e nello sviluppo software.L'anno 2021 si chiude con un, quasi triplicato anno-su-anno, epari a 152 miliardi di euro, in aumento del 14%. Ilè quasi raddoppiato a 18 miliardi di euro, con margine dell'11,8% e tutti i segmenti positivi.Ammontano ada pagare, previa approvazione degli azionisti."I risultati record di oggi dimostrano che, anche nei contesti di mercato più incerti - ha dichiarato Carlos Tavares, CEO della società -. Vorrei ringraziare calorosamente tutti i dipendenti di Stellantis di tutte le Region, i marchi e le funzioni per avere contribuito a costruire la nostra nuova società con la diversità che ci alimenta. Vorrei anche cogliere questa occasione per ringraziare il team manageriale per l’impegno incessante profuso nel contrastare e superare situazioni fortemente avverse. Insieme,proseguendo nel nostro viaggio per diventare un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile".