Tassi, Villeroy chiede alla BCE di prendere tempo: preoccupano le conseguenze sull'inflazione

(Teleborsa) - Il governatore della Banca di Francia,, ha affermato che ladeve indurre la Banca Centrale Europea a "prendere tempo" su un eventuale rialzo deie mantenere la "flessibilità" per l'uscita dalle misure di stimolo. In un discorso riportato da Bloomberg in vista della riunione dell'istituto centrale il 10 marzo, Villeroy ha spiegato che si dovranno valutare "le conseguenze indirette" degli eventi geopolitici. "Il tempo è essenziale per evitare errori", ha aggiunto, e bisogna soppesare le azioni che vanno "prese non troppo tardi con il rischio di lasciare correre l'e non troppo presto per non frenare la ripresa".Secondo un'analisi condotta da Algebris, infatti, loporterebbe Usa e Ue a sanzionare la Federazione russa, cosa che comprimerebbe ulteriormente l'offerta di materie prime, fino ad innalzare di un intero punto percentuale l'inflazione.La presidente della BCE,, ha più volte ribadito che Francoforte punta sul principio di gradualità e necessità di una attenta valutazione dei dati a marzo per poter prendere qualsiasi decisione, ma il dibattito su un rialzo dei tassi continua a tenere banco con l'avvicinarsi del termine.ha calcolato che un aumento dei tassi d'interesse di policy di 100 punti base porterebbe a un incremento del margine d'interesse annuale del settore bancario di 18-26 miliardi di euro, ovvero del 7%-10%, prendendo come base di partenza il quarto trimestre del 2021. Il massimo della forchetta stimato sarebbe raggiunto nel caso in cui lo slittamento verso l'alto della curva dei rendimenti non fosse parallelo ma conducesse a un suo irripidimento (+100 punti base per i tassi a breve, +200 per i tassi a lungo), considerando le scadenze più in là nel tempo dei prestiti a famiglie e imprese.