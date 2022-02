Women in Export di SACE, focus su leadership Femminile e Digital Transformation

(Teleborsa) -al centro della quarta tappa dila prima business community italiana promossa davolta a rafforzare la presenza manageriale femminile delle imprese italiane. Alhanno preso parteCoordinatore Servizio iniziative di sistema per il settore pubblico Ufficio per l'Indirizzo Tecnologico Dipartimento per la trasformazione digitale;Presidente Steering Committee Inclusione sociale di Confindustria Digitale e CEO Nokia;Responsabile Sviluppo Mercato e Servizi di Invitalia;Responsabile Fondo Technology Transfer di CDP Venture Capital SGR;Università degli Studi di Torino e Ambassador Donne 4.0; Gianna Martinengo, Presidente Women&Tech e CEO di DKTS.di tutti gli appuntamenti ilche ha fatto della gender equality e dell’empowerment femminile una sua priorità. In occasione di questo incontro è stata posta particolare attenzione sul tema dello sviluppo delle competenze digitali quale asset strategico per la ripartenza del Sistema Paese, tra sfide e opportunità non solo per la ripresa dell’economia nazionale ma anche come strumento per ridurre ilSecondo l’Indice dell’economia e della società digitale, benché in tutta l’Unione Europea ilin questo genere di competenze sia ancora significativo, è l’Italia il Paese sul gradino più basso del podio nella classifica 2021. In questo senso il PNRR rappresenta un’opportunità enorme per azzerare il digital gender gap attraverso politiche integrate e sinergie volte a promuovere lo sviluppo di competenzee tecnologiche che favoriscanoLanciata dalo scorso dicembre con la partecipazione diMinistra per le pari opportunità e la famiglia, la Community di Women in Export vede già oltre 400 iscritte e intende rappresentare un punto di riferimento nel panorama nazionale per generare connessioni di valore tra le migliori professionalità femminili provenienti dal mondo imprenditoriale, istituzionale e associazionistico che si occupano di export e internazionalizzazione nel nostro Paese. Un vero e proprio ecosistema digitale, completamente gratuito, in cui poter interagire, confrontarsi e condividere le proprie esperienze.Ultimo appuntamento in calendario il 10 marzo: "".