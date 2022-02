Agricoltura sostenibile in Europa, Vodafone Business accelera

Vodafone

(Teleborsa) -annuncia lo sviluppo un nuovo servizio,, piattaforma basata sulche permette agli imprenditori agricoli dile informazioni raccolte tramite sensoriObiettivoSono state scelte in: inche stanno testando la piattaformafornendo così dati preziosi e specifici per ogni regione per poter calibrare i dati all’interno diin base alle pratiche agricole locali e alle normative regionali.e l'accesso ai dati che forniscono, possono aiutare le aziende a diventaresottolinea, CEO di Vodafone Business. "Insieme, possiamo accelerare gli sforzi dell'Unione Europea per rendere ilattraverso l'uso dLe tecnologie digitali - si legge nella nota - giocano un ruolo sempre più importante a supporto degli agricoltori in un'ottica di sempre maggiore sostenibilità. Con il lancio diconcretizza l'impegno a portare le nuove tecnologie a servizio degli agricoltori e a collaborare con laper raggiungere gli obiettivi fissati nella strategia europeaparte del