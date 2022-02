Deutsche Telekom supera guidance 2021. Prevede ulteriore crescita

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, la più grande azienda di telecomunicazioni d'Europa, ha registrato unin crescita del 7,7% nell'anno finanziario 2021 a 108,8 miliardi di euro, con ricavi da servizi in aumento del 6,5% a 84,1 miliardi di euro. L'rettificato è aumentato del 6,6% su base annua a 37,3 miliardi di euro. Ilè stato di 8,8 miliardi di euro, in aumento di circa il 40,1% rispetto al 2020. Il dividendo proposto all'assemblea degli azionisti del ??7 aprile è di 0,64 euro per azione.Con questi dati la società ha superato la guidance per il 2021 (rispetto alle previsioni basate su tassi di cambio costanti). "Non molliamo - ha affermatodi Deutsche Telekom - I profitti crescono in tutti i settori. Il"., che rappresenta i tre quinti delle entrate del gruppo, sta guadagnando abbonati in seguito alla sua fusione con Sprint e al lancio del suo servizio 5G. Nell'intero 2021 le sue entrate totali sono aumentate del 15,2% a 80,8 miliardi di dollari. Nell'ultimo trimestre T-Mobile ha aggiunto 1,8 milioni di clienti che pagano mensilmente, portando la sua base di abbonati a 109 milioni di clienti. Deutsche Telekom ha registrato 53,2 milioni di clienti ine 45,8 milioni nelPer, il gruppo tedescoun free cash flow AL di circa 10 miliardi di euro. L'EBITDA AL rettificato dovrebbe raggiungere i 36,5 miliardi di euro. "Il confronto con il 2021 deve tenere conto dei cambiamenti nella composizione del gruppo, in primis il deconsolidamento di T-Mobile Netherlands, e degli effetti della riduzione del business del leasing di apparecchiature negli Stati Uniti", sottolinea la società. L'adjusted core EBITDA AL (rettificato per questi effetti) dovrebbe aumentare di circa il 5% nel 2022 su base omogenea. L'rettificato, rispetto a 1,22 euro nel 2021. Deutsche Telekom ha confermato il suo obiettivo di almeno 1,75 euro per il 2024.