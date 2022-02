Eurizon, utile sale del 25% a 813 milioni di euro nel 2021

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Eurizon, società di asset management del gruppo, ha chiuso il 2021 con un record storico dia 439 miliardi di euro, in crescita del 5,2% da inizio 2021 grazie ai flussi di raccolta sia in Italia che all'estero e all'andamento dei mercati. L'(compreso l'utile di pertinenza di terzi) è di 813 milioni di euro (+25% sul 2020) e ilpari a 1.282 milioni di euro (+19,5% vs 2020). Il cost/income ratio si è posizionato al 16%. Latotale sull'anno è stata di 9,9 miliardi di euro.Gliconnotati da caratteristichedi Eurizon a dicembre 2021 hanno raggiunto i 110 miliardi di euro, pari al 46% delle masse dei fondi, con 172 prodotti classificati artt. 8 e 9 del regolamento SFDR, che quindi promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibile. La società cinese(partecipata al 49%) ha chiuso l'anno con un patrimonio di 144,5 miliardi di euro, in crescita del 41% da inizio 2021, con una raccolta di oltre 28 miliardi di euro nei dodici mesi."Siamo soddisfatti - ha dichiaratodi Eurizon - dei risultati conseguiti che hanno portato la società a raggiungere importanti traguardi in tutti gli indicatori di performance nel corso del 2021". "Ci apprestiamo ad affrontare le sfide del nuovo piano industriale che vede l'asset management tra i business chiave per il conseguimento degli obiettivi di crescita in Italia e all'estero del gruppo Intesa Sanpaolo", ha aggiunto.Eurizon ha evidenziato che si sono conclusi ulteriori passaggi del, dopo la fusione - operativa dal 1° luglio 2021 - di Pramerica SGR S.p.A. (Italia) e Pramerica Management Company S.A. (Lussemburgo) rispettivamente in Eurizon Capital SGR S.p.A. e nella controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A.. Nel quarto trimestre è stata portata a termine la migrazione delle attività di Banca Depositaria, di calcolo del valore della quota e del sistema gestionale dei fondi comuni di investimento della gamma ex Pramerica.