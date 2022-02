Eventi e scadenze del 24 febbraio 2022

Coima Res

Dell Technologies

Geox

Geox

I Grandi Viaggi

Igd

Igd

Inwit

Inwit

Juventus

Matica Fintec

Moderna

Moncler

Moncler

Recordati

Saipem

(Teleborsa) -Milano Fashion Week - A Milano ci sarà la Milano Moda Donna con sfilate, presentazioni ed eventi in calendario: tutte le novità del prèt-à-porter proposte da famose Maison e talenti emergenti della moda italiana. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana le collezioni autunno/Inverno 2022/23EBI Global Annual Conference 2022 - European Banking Institute organizza la Conferenza annuale: "The future role of banks in a transforming and digital economy"8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di gennaioTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria alle ore 16.30- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e del Bilancio Consolidato- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2021 - ore 14.30- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato 2021- CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi relativi all’esercizio 2021- Appuntamento: Comunicato stampa