Gas, prezzo vola ad Amsterdam a 113 euro (+27%)

(Teleborsa) - L'aumento delle quotazioni del gas sembra non avere fine. La ripresa degli scambi sul mercato di Amsterdam ha visto lo sfondamento di quota 100 dollari.Il future sul Gas in consegna a marzo 2022, Dutch TTF Gas Futures, ha raggiunto un valore di 113 euro per MWh, con un rialzo del 27% rispetto a ieri. Stesso movimento per le due scadenze successive di aprile a 112,11 euro e maggio a 110,37 euro, che confermano un mercato in evidente backwardation.Nel frattempo, il prezzo del henry Hub al Nymex viene scambiato a 4,88 dollari per MM BTU in aumento del 5,9%.