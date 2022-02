Growens, informativa sull'acquisto di azioni proprie

Growens

Growens

(Teleborsa) -, nell’ambito della vigente autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2021, ha comunicato di aver, con valute 21, 22 e 23 febbraio 2022, complessiveal prezzo medio di 4,918836 euro per azione per uncomplessivo diAl 24 febbraio, la società operante nel settore delle cloud marketing technologies detiene direttamente 185.092 azioni proprie, pari all'1,2% del relativo capitale sociale sottoscritto e versato.Intanto, a Piazza Affari, seduta negativa per, che si posiziona a 4,6 euro con una discesa del 4,76%.