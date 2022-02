La borsa di Mosca perde il 50%, verso calo giornaliero record

(Teleborsa) - Come previsto, ladalla decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina, che porterà a nuove sanzioni dell'Occidente verso il paese. Il, il principale indice del mercato azionario russo dei titoli denominati in rubli, scende del 45% a quota 1.690 punti, rispetto al massimo di 4.292 punti toccati lo scorso ottobre. L'indice, quello denominato in dollari, diminuisce del 50% a quota 612 punti dai 1.933 toccati lo scorso ottobre. Si tratta dei maggiori cali giornalieri registrati nella storia del Moscow Exchange.Prendendo l'indice RTS, i titoli più colpiti sono quelli del. En+ Group (società anglo-russa di energia verde e metalli) lascia sul terreno il 50%, il gigante del gas Gazprom il 46% e il colosso del petrolio LUKoil il 45%. Prosegue sui mercati valutari il crollo del, che sta perdendo oltre il 6% a quota 86,6 sul dollaro, registrando un nuovo record negativo."La storia mostra che attacchi militari come questo ed eventi geopolitici alla fine", ha affermato Vasu Menon, direttore esecutivo della strategia di investimento presso OCBC. "Se è così, i mercati si riprenderanno dopo un forte calo iniziale. Coloro che cercano di acquistare in ribasso dovrebbero acquistare gradualmente e devono avere una visione di medio-lungo termine", ha aggiunto.