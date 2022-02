Mes, Franco: governo presenterà disegno di legge per la ratifica della riforma

(Teleborsa) - Il governo ha confermato l'intenzione di presentare ildi ratifica del trattato di riforma del, il Meccanismo europeo di stabilità, alle Camere. "Darà seguito agli impegni del nostro paese verso i partner europei", ha spiegato il ministro dell'economia,, interpellato al questione time sui tempi della ratifica.Franco ha ricordato che l'accordo di revisione del trattato istitutivo del(o fondo salva-stati) è stato firmato a gennaio 2021 "da ciascun paese con pieni poteri di firma" e "contribuisce a proteggere la stabilità finanziaria dell'area euro". Con, fra l'altro, una funzione dial fondo di risoluzione unico delle banche "a partire dal 2024", ma "con una introduzione anticipata al 2022 maturata alla luce di una valutazione positiva di alcuni obiettivi di riduzione del"."Ad oggi – ha ricordato Franco – 17 su 19 stati membri hanno completato le relative procedure per la ratifica. La riforma del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, è un tassello fondamentale per il rafforzamento dell'Unione bancaria e monetaria a cui lavorano da anni i ministri delle Finanze dei paesi dell'Eurozona. Il processo di ratifica del nuovo trattato ha preso il via a gennaio del 2021: all'appello mancano solo l'e la. Berlino è in attesa del pronunciamento - che dovrebbe arrivare nel giro di qualche settimana - della corte costituzionale di Karlsruhe, mentre inizialmente l'Italia aveva assicurato che avrebbe proceduto alla ratifica entro l'anno passato.