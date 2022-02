Osservatorio Findomestic, crescono intenzioni d'acquisto (+18,4%) e paura prezzi

(Teleborsa) - Ledegli italiani sono cresciute mediamente del 18,4% nell’ultimo mese confermando l’andamento positivo rilevato anche a gennaio, sul quale incombe, tuttavia, la minaccia dell’aumento dei, percepiti in crescita dall’81% del campione (era il 73% un mese fa) e “molto in crescita” dal 49% (era il 32% a gennaio). Sono alcune evidenze dell’di febbraio realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra.A testimonianza di uno scenario condizionato dall’inflazione salgono dal 34 al 44% gli intervistati che dichiarano di spendere meno rispetto al pre-Covid. “Gli effetti dell’inflazione – commenta, responsabile Osservatorio Findomestic – impattano sui timori degli italiani più del Covid. Se negli ultimi 3 mesi il livello di preoccupazione per la salute è rimasto stabile, a conferma di come gli italiani siano ormai abituati a convivere con la pandemia, a gennaio è cresciuta, invece, sensibilmente la preoccupazione per la situazione economica familiare. Si spiega così l’aumento di chi nell’immediato dichiara di spendere con maggiore cautela, anche se la voglia di acquistare a 3 mesi non sembra risentirne”.L’attenzione verso l’è cresciuta esponenzialmente negli ultimi due anni e anche in questo inizio di 2022, nonostante i timori legati all’inflazione, gli italiani continuano a progettare acquisti e pianificare interventi per migliorare la propria abitazione soprattutto da un punto di vista energetico. L’Osservatorio Findomestic di febbraio rileva, infatti, un aumento delle intenzioni di(+4,4%), di acquistare impianti fotovoltaici (+21,9%) e impianti solari termici (+6,9%). Ancora in crescita, a fine gennaio, anche la propensione all’acquisto di mobili (+9,5%) che tocca il livello più alto dell’ultimo anno, mentre risulta in calo l’interesse per stufe e caldaie (-8,1%) e infissi e serramenti (-7,9%). Tra iper la casa, nuovo incremento delle intenzioni d’acquisto di TV (+2,2%) mentre arretra la propensione all’acquisto di piccoli e grandi elettrodomestici (rispettivamente -7,1% e -5,3%) pur rimanendo su livelli elevati.Stabili (-0,2%) le intenzioni d’acquisto dinell’attesa di nuovi incentivi, in calo quelle per le usate (-9,6%). In questo momento di stallo per l’auto emerge a fine gennaio un incremento della propensione all’acquisto per i veicoli a due ruote: motoveicoli/scooter (+4,5%) e e-bike (+4,2%). Diminuiscono, invece, le intenzioni d’acquisto di monopattini elettrici (-9,5%) dopo l’impennata registrata a fine dicembre 2021. La discesa dellae il progressivo allentamento delle misure restrittive danno respiro al comparto viaggi che, in prospettiva delle vacanze pasquali, vede ripartire le intenzioni d’acquisto (+13,4% e ritorno su livelli vicini a quelli di aprile e maggio 2021). L’avvicinarsi della prossima primavera sostiene anche la crescita della propensione all’acquisto di(+5,4%) e attrezzature per il fai-da-te (+11,1%).In calo(-5,9%),(-5,2%) e fotocamere/videocamere (-9,5%). L’unico segmento del comparto tech con intenzioni d’acquisto in positivo è quello di PC e accessori: +2,3%. L’Osservatorio Findomestic rileva un incremento della propensione all’utilizzo deldi 7 punti percentuali tra la fine di dicembre e la fine di gennaio. Il 55% degli intervistati è intenzionato a ricorrere al pagamento rateale nei prossimi mesi. Si tratta della percentuale più alta registrata negli ultimi 9 mesi. Particolarmente in crescita l’interesse per i finanziamenti sul punto vendita (+9 p.p. rispetto a fine dicembre).