Petrolio, gas, oro: gli effetti dell'attacco russo all'Ucraina

(Teleborsa) - E' lunga la lista degli asset che stanno reagendo all'attacco della Russia in Ucraina. Tutto era pronto ad esplodere con i primi segnali di invasione e così è stato. Il Presidente russo Vladimir Putin ha avviato quella che sembra un'invasione in piena regola ed il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto sapere che il Paese si difenderà e chiamerà in soccorso la comunità internazionale.Continua a lievitare il prezzo del gas, in tensione sin dall'inizio d elle ostilità diplomatiche. Il future sul gas sul mercato di Amsterdam già ieri pomeriggio aveva raggiunto un prezzo superiore agli 83 euro per MWh ed ha raggiunto questa mattina un valore di 88 euro per MWh in rialzo di oltre il 10% rispetto alla chiusura di ieri.A Londra il prezzo del gas ha superato i 200p per MM BTU, l'unità di misura britannica del gas (circa 28,26 metri cubi), in aumento di questi il 6% mentre sul mercato newyorkese il prezzo del gas Henry Hub segna un rialzo del 5,13% a 4,86 dollari.Rassicurazioni arrivano dal Ministro Cingolani che conferma un "monitoraggio costante in coordinamento con le istituzioni europee" e spiega che "a livello nazionale si è già riunito diverse volte il comitato di emergenza gas".Il prezzo del petrolio ha letteralmente spiccato il volo, sfondando il tetto dei 100 dollari al barile per l prima volta dal 2014. Una reazione forte ha caratterizzato il mercato dell'oro nero anche perché la Russia è uno dei maggiori produttori mondiali di greggio, oggi parte dell'Opec Plus, la configurazione allargata del cartello, e con le sanzioni imposte da USA ed UE potrebbero esserci ritorsioni di Mosca.Il Brent durante le contrattazioni notturne ha raggiunto un valore di 103,3 dollari al barile, in rialzo del 6,76%. Parallelamente mentre il future sul greggio statunitense, Light crude Oil, evidenzia un aumento del 6,55% a 98,13 dollari.Come sempre in caso di conflitti internazionali, l'oro è tornato a salire, raggiungendo i massimi da oltre un anno, grazie alla sua natura di bene rifugio (safe heaven). Il metallo prezioso stamattina viene scambiato sopra i 1.939 dollari l'oncia in rialzo dell'1,7%.Come prevedibile, le borse sono letteralmente crollate con perdite di oltre il 2% per Hong Kong ed un ribasso dell'1,8% per la borsa dfi Tokyo. La reazione delle borse europee non sarà migliore considerando i movimenti dei future.