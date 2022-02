Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, che accusa una flessione dell'1,38% sul, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata il 16 di questo mese; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che si ferma a 4.226 punti, in netto calo dell'1,84%.In netto peggioramento il(-2,6%); sulla stessa linea, pessimo l'(-1,9%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,42%),(-2,56%) e(-1,88%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+2,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,30%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,59%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,59%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,44%.Tra i(+1,42%),(+1,01%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,99%.Crolla, con una flessione del 7,00%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,37%.Exploit di, che mostra un rialzo del 5,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 235K unità; preced. 248K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso 7%; preced. 2,3%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 11,9%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. 112,1 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,9%).