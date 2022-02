Russia, banca centrale vieta vendite allo scoperto su mercato domestico

(Teleborsa) - Laha ordinato ai broker di. La decisione è stata presa "in connessione con l'attuale situazione del mercato finanziario e al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi degli investitori nei mercati finanziari, ridurre i rischi e limitare l'eccessiva volatilità". La borsa di Mosca è la più colpita dalla decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina e sta perdendo quasi il 50% nei suoi principali indici (MOEX e RTS).In un comunicato precedente, la banca centrale del paese aveva comunicato di aver "deciso die condurre oggi operazioni per fornire ulteriore liquidità al settore bancario", in modo da stabilizzare la situazione sul mercato finanziario. "La Banca di Russia garantirà ilutilizzando tutti gli strumenti necessari - si legge nella nota - La Banca di Russia e le istituzioni finanziarie hanno piani d'azione chiari per qualsiasi scenario".