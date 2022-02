Safran aumenta scorte titanio su crisi Ucraina. Risultati 2021 in chiaroscuro

Safran

(Teleborsa) -, il secondo produttore mondiale di attrezzature aeronautiche, ha registratopari a 15.257 milioni di euro nel 2021, in calo del 7,5 (-5,4% su base organica) rispetto all'anno precedente. Ilè stato di 1.805 milioni di euro (11,8% delle vendite, +160 pb), mentre la generazione di Free cash flow è stata di 1.680 milioni di euro. Proposto unper azione di 0,50 euro. Laprevede entrate comprese tra 18 e 18,2 miliardi di euro, un margine operativo ricorrente di circa il 13% e una generazione di Free cash flow di circa 2 miliardi di euro."Il 2021 è stato un anno importante per Safran, caratterizzato da significativi progressi operativi e finanziari - ha commentato il- Mentre il mercato si sta riprendendo dal suo punto più basso nel primo trimestre del 2021, abbiamo ottenuto margini solidi e performance di cassa, superando le nostre prospettive. "Intendiamo continuare a reinvestire il capitale delle attività cedute incon potenziale di crescita", ha aggiunto.Il gruppo francese ha dichiarato di avere riserve di titanio sufficienti per diversi mesi dopo aver aumentato le scorte del metallo dall'inizio dell'anno, temendo ripercussioni sul fronte ucraino. "Abbiamo osservato questa situazione per diverse settimane e dall'inizio dell'anno abbiamo, soprattutto attraverso i distributori in Germania", ha detto ai giornalisti l'amministratore delegato.