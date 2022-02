Saipem, EBITDA 2021 negativo per 1,2 miliardi. Approvate nuove linee guida

Saipem

(Teleborsa) - Il preconsuntivo 2021 disi è chiuso congestionali consolidati adjusted pari a 6.875 milioni di euro, in calo del 6,4% rispetto al 2020. L'gestionale consolidato adjusted del 2021 è risultato negativo per 1.192 milioni di euro (positivo per614 milioni di euro nel 2020. La review avviata dopo il profit warning del 31 gennaio è arrivata a coprire complessivamente 22 progetti, rappresentanti circa l'80% del valore del backlog esistente al 30 settembre 2021 e circa l'88% del backlog consolidato dei segmenti E&C. "Tale review è stata completata e2022", sottolinea la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture.Sui risultati del preconsuntivo 2021 ha pesato in modo significativo il, che ha riportato un EBITDA gestionale consolidato adjusted negativo di 901 milioni di euro, scontando l'impatto negativo di 1.020 milioni di euro conseguente a un. Senza questo impatto, l'EBITDA gestionale consolidato adjusted del quarto trimestre sarebbe stato positivo per circa 120 milioni di euro.post IFRS-16 si attesta a fine 2021 a circa 1,5 miliardi di euro, in miglioramento rispetto a 1,7 miliardi di euro circa di fine settembre 2021. Laa fine 2021 ammonta a 2,3 miliardi di euro, di cui circa 0,7 miliardi di euro disponibili e la restante parte vincolata principalmente a progetti in joint venture.Il consiglio di amministrazione ha inoltreiniziata a seguito della backlog review, che "si fondano sul perseguimento di un profilo rischio rendimento più bilanciato e su un percorso di". Proseguono intatto le interlocuzioni con CDP edper la manovra di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale.Saipem ha diffuso le seguenti linee guida:di struttura, con un incremento del target per il 2022 a oltre 150 milioni di euro; incremento del focus su acquisizione di attività offshore, sia E&C che drilling, caratterizzate da una più alta marginalità; maggiore selettività nelle acquisizioni del business E&C onshore, privilegiando commesse a maggior contenuto tecnologico nei segmenti LNG e nella gas valorization;nell'offshore wind per il 2022-23; ribadito il focus industriale sulla transizione energetica e sull'economia circolare, anche attraverso lo sviluppo di soluzioni modulari e industrializzate, in particolare sulla filiera della CCUS, sulle tecnologie di riciclo della plastica e della robotica subsea;, al fine di supportare la generazione di cassa lungo l'arco di Piano 2022-25.