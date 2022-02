Ucraina, Draghi condanna l'attacco russo. Dura reazione dell'Ue: oggi pacchetto sanzioni "massicce e mirate"

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglioha commentato duramente l'attacco russo in Ucraina. "È ingiustificato e ingiustificabile", ha dichiarato Draghi, sottolineando che il Governo è al lavoro con gli alleati europei e della NATO "per rispondere immediatamente, con unità e determinazione". "L'Italia - ha aggiunto - è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico"."Non lasceremo chedistrugga l'architettura di sicurezza che ha dato all'Europa pace e stabilità per molti decenni. Non dovrebbe sottovalutare la forza delle democrazie", ha affermato la presidente della Commissione Europea,, a Bruxelles. "Oggi presenteremo un pacchetto di sanzioni massicce e mirate" con le quali verranno colpiti "settori strategici dell'economia russa bloccando il loro accesso a tecnologie e mercati che sono fondamentali per la" ha dichiarato la presidente della Commissione europea. "Indeboliremo ladella Russia e la sua capacità di modernizzazione", ha aggiunto. "Inoltre, congeleremo lenell'Unione europea e fermeremo l'accesso delle banche russe ai mercati finanziari finanziari europei", ha sottolineato la presidente ."Queste sono tra le ore più buie per l'Europa dalla fine della seconda guerra mondiale. Questa non è solo la più grave violazione del diritto internazionale, è una violazione dei principi fondamentali della convivenza umana. L'UE risponderà nel modo più energico possibile", ha dichiarato il responsabile della politica estera Ue,L'attacco della Russia all'Ucraina "sta costando molte vite" e avrà "conseguenze incerte" e per questo "l'Unione europea risponderà nel modo più forte possibile" con "ilpiù severo che abbiamo mai applicato" ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera nel punto stampa tenuto con la presidente della Commissione europea.