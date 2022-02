Vaccini Covid, Magrini: "Quarta dose per molti ma non per tutti, si valuterà in estate"

Sanofi

(Teleborsa) - Lasta recedendo, ma non è finita, edi vaccino per tutti, anche se al momento è. Nel frattempo, le autorità sanitarie sono impegnate con l'arrivo di nuovi vaccini, diversi da quelli a Rna e sperano in un accoglimento migliore da parte degli scettici no-vax. E' quanto affermato da, direttore dell’, l'Agenzia italiana del farmaco, in una intervista a La Repubblica.A proposito della, il responsabile dell'Agenzia ha affermato che al momento è "per tutta la popolazione", perché "la pandemia sta recedendo" ed i "vaccini continuano a dare un’ottima protezione", ma "sta partendo in questi giorni il, che non hanno risposto alle tre dosi".Magrini avverte però che, in vista dell'inverno, "o solo sopra una certa età, che potrebbe essere 50 o 60 anni". Questo "dipenderà dalla circolazione del virus in autunno".Il direttore dell'Aifa ritiene che la "linea giusta" con i no-vax "non sia quella di inasprire lo scontro su aspetti come il Green Pass, ma, basato sulle evidenze scientifiche e l’ampliamento dell’offerta di vaccini”. In questa direzione va il Novavax, che per ora sarà usato solo per il ciclo primario e non anche per la dose booster, e gli, ad esempio quello di"La logica è quella di prepararsi a tutte le evenienze,ed eventualmente donare dosi agli altri Paesi", ha concluso Magrini.