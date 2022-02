Banco BPM acquista azioni proprie e conclude il Programma

Banco BPM

banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) -, facendo seguito al comunicato stampa del 14 febbraio 2022, ha comunicato di aversull’Euronext Milan, dal 15 al 24 febbraio 2022, estremi compresi, complessive(pari allo 0,30% delle azioni ordinarie in circolazione) al prezzo unitario medio di 3,491437 euro, per untotale pari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni eseguito in forza della delibera assembleare del 15 aprile 2021.A seguito delle operazioni sopraindicate, Banco BPM al 24 febbraio 2022 hae tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all’avvio del Programma (n. 3.569.511), il gruppo bancario possiede direttamente alla data odierna 8.152.151 azioni proprie, pari allo 0,54% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, laregistra una flessione dello 0,49% rispetto alla vigilia, e si attesta a 3,069 euro.