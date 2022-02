Borgosesia cede azioni proprie

Borgosesia

(Teleborsa) - Il 24 febbraio 2022,ha comunicato di aver. complessivamente, pari al 5% del capitale sociale e al 5,216% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società. Le azioni sono state cedute a un prezzo unitario di 0,68 euro (superiore alla media aritmetica dei prezzi di Borsa delle azioni ordinarie di BGS nei 12 mesi precedenti la cessione e pari alla chiusura del giorno precedente ridotta del 3% circa).L’operazione deve considerarsi conclusa tra parti correlate, dato che il Dottor Roberto De Miranda, Consigliere di Amministrazione di BGS, risulta titolare di una partecipazione al capitale di Demi5 S.r.l. mentre le restanti appartengono ad altri componenti della Famiglia De Miranda.L’operazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione di BGS - col voto favorevole, tra gli altri, di tutti gli amministratori indipendenti intervenuti - sulla base del conforme parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in conformità alla vigente policy in materia, rientra tra quelle considerate dalla stessa di Minore Rilevanza e che quindi non comportano la pubblicazione di un documento informativo. L’esecuzione della stessa è prevista entro il 25 c.m.Intanto, a Piazza Affari,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 0,69 euro.