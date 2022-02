Caro energia, Lanzetta: soluzione è nelle rinnovabili

"Sviluppare rinnovabili, ossia far si che la necessità che abbiamo di gas per produrre energia elettrica si abbassi notevolmente". Questa è la soluzione strutturale per affrontare il tema del caro energia. Lo ha detto Nicola Lanzetta, Vice Presidente di Elettricità Futura e Direttore Enel Italia, nel corso della











"Oggi - spiega Lanzetta - la nostra produzione di energia elettrica per il 50%, quindi per oltre la metà, viene fatta bruciando gas è evidente che se questa percentuale si abbassasse saremmo meno vincolati all'approvigionamento del gas.

Come si può ovviare a questo? Sviluppando, appunto, le rinnovabili che sono fonti gratuite. Siamo in grado di farlo, non dobbiamo dimenticare che questa è una nazione che nel 2011-2012 ha realizzato impianti rinnovabili ben 10 volte a quello che facciamo ora. Questo vuol dire che ci sono le capacità. "Comprare energia con contratti a lungo termine che spalmano aumenti e prezzi su periodi più lunghi. Ovviamente chi lo ha fatto nei mesi o negli anni scorsi ha dei vantaggi che avrà anche chi dovesse farlo oggi". "E' un momento di criticità enorme, il Governo sta cercando di recuperare quante più risorse per rispondere alla crisi, che già oggi è costata circa