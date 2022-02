Cina: banca centrale annuncia nuova iniezione liquidità, totale settimana 120 miliardi

(Teleborsa) - La Banca centrale cinese ha annunciato una iniezione di liquidità, la più grande iniezione settimanale da gennaio 2020, per mantenere un livello "adeguato" di liquidità sui mercato in vista delle scadenze di fine mese.L'intervento della PBOC ha un valore di 300 miliardi di yuan (47,41 miliardi di dollari) ed è stato realizzato sotto forma di una reverse repo a 7 giorni, a fronte dei 10 miliardi in scadenza. Questo ha portato la liquidità immessa nell'ultima settimana a 760 miliardi di yuan (circa 120 miliardi di dollari).