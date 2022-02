Confcommercio, Sangalli su Draghi: bene stop governo a guerra, ora rafforzare sistema energetico

(Teleborsa) - “Ha detto benissimo il: il ritorno della guerra inè intollerabile e servono risposte ferme. In primis per porre fine alle grandi sofferenze che sta subendo il popolo ucraino e poi per i rischi estremi di un allargamento del conflitto. Confidiamo nell’impegno ‘senza tregua’ del Governo per sostenere gli sforzi per far cessare la guerra e per fronteggiare l’impatto di questa drammatica crisi anche su cittadini ed imprese a causa, in particolare, di ulteriori impennate dei prezzi dell’energia. E’ la conferma della necessità e dell’urgenza di misure strutturali per la risoluzione dei nodi del nostro sistema energetico, agendo per la maggiore diversificazione e sicurezza delle forniture estere, ma anche per l’incremento della produzione nazionale di gas”: così il Presidente di, Carlo, sull’intervento al Senato del Presidente del Consiglio Mario Draghi.