Erg, Merli: pronti a rilanciare gli investimenti nelle rinnovabili

Erg

(Teleborsa) - Questa mattina, l'associazione che riunisce gli operatori del mondo elettrico in Italia, ha chiesto a Governo e Regioni di sbloccare entro giugno le autorizzazioni perdi nuovi"Comesiamo pronti ormai da 15 anni nel senso che abbiamo avviato un percorso ditantissimi anni fa. Nel 2021 per altro abbiamo ceduto due impianti di tipo tradizionale e quindi abbiamo anche leper poter rilanciare in maniera massiva degli investimenti in Italia nell'eolico, nel solare e nel repowering degli impianti. L'importante è che ce lofacciano fare". Così, Amministratore Delegato ERG e vice presidente di Elettricità Futura, a margine della conferenza stampa indetta dall'associazione.