(Teleborsa) - Confermata la crescita moderata dell'economia francese nel 4° trimestre del 2021.Lamostra per l'economia transalpina un incremento dello 0,7%, superiore in linea alla stima preliminare e al consensus, ma inferiore rispetto al +3,1% del terzo trimestre.ha registrato un +5,4% come indicato nella prima lettura e superiore al +3,5% del trimestre precedente.