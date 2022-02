L'indice del settore telecomunicazioni in rialzo (+1,40%)

comparto telecomunicazioni in Italia

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Telecom Italia

Inwit

small-cap

Tiscali

Giglio Group

Softlab

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 9.898,8 per portarsi a quota 9.853,1, con un guadagno di 135,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 280, dopo aver avviato la seduta a 274.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,98%.Allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,52%.Tra ledi Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,80%.Risultato positivo per, che lievita dell'1,64%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,61% sui valori precedenti.