Mercati europei positivi dopo tonfo vigilia

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sui mercati che restano positivi, anche se sfuma il forte rimbalzo registrato in avvio, prevale la cautela con gli investitori che guardano all'evoluzione dell' invasione russa in Ucraina e alle sue conseguenze geopolitiche ed economiche.Sul mercato valutario, sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,24%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.909,7 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,95%.Sulla parità lo, che rimane a quota +165 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,80%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,52%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,67%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 27.209 punti.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,13%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,10%.Svettache segna un importante progresso del 2,62%.Vola, con una marcata risalita del 2,37%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,45%.Crolla, con una flessione del 2,37%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.del FTSE MidCap,(+3,90%),(+3,61%),(+2,91%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.