Porsche, IPO potrebbe essere nel quarto trimestre. Tempistica precisa in estate

(Teleborsa) - La(IPO) dipotrebbe avvenire nel, secondo quanto affermato oggi da Arno Antlitz, CFO del gruppo, il quale ha sottolineato che il gruppo automobilistico tedesco aggiornerà i mercati sui progressi e sulla. "Per me, questo segna un punto di svolta e il tempismo ideale per la potenziale transazione al fine di innescare il nostro slancio nel cambiamento verso i veicoli elettrici", ha affermato Herbert Diess, CEO di Volkswagen.Tre giorni fa Volkswagen ha detto di essere in una fase di "colloqui avanzati" con(la holding dell'intero gruppo e controllata dall'omonima famiglia) in merito a una potenziale IPO del marchio automobilistico di lusso, mentre ieri sera le due realtà hanno, che riassume il contenuto delle discussioni precedenti e costituisce una base per i prossimi passi. "", hanno sottolineato.In caso di offerta pubblica iniziale, il capitale sociale di Porsche AG dovrebbe essere suddiviso in, e fino al 25% delle azioni privilegiate sarebbero collocate sul mercato. Porsche Automobil Holding SE acquisirebbe il 25% più un'azione delle azioni ordinarie di Porsche AG da Volkswagen al prezzo di collocamento delle azioni privilegiate più un premio del 7,5%. Le azioni ordinarie non sarebbero quotate. "e includerà Porsche AG nei suoi rendiconti finanziari a titolo di consolidamento", viene sottolineato, mentre "la cooperazione industriale tra Volkswagen e Porsche AG continuerà dopo un'IPO"Volkswagen userebbe i proventi di una potenziale IPO di Porsche AG perdel gruppo. Ciò include investimenti nella trasformazione delle sue capacità di produzione globale verso i veicoli elettrici. Inoltre, in caso di sucesso dell'IPO, Volkswagen proporrebbe agli azionisti la distribuzione di unpari al 49% dei proventi lordi complessivi derivanti dal collocamento delle azioni privilegiate e dalla vendita delle azioni ordinarie.