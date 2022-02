Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,28%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,50%.Su di giri il(+3,44%); come pure, effervescente l'(+1,51%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+3,47%),(+3,13%) e(+2,54%). Nel listino, i settori(-1,71%),(-1,17%) e(-0,87%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+7,16%),(+5,11%),(+4,64%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,06%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,78%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,14%.Tra i(+15,10%),(+13,05%),(+13,01%) e(+12,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,70%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,85%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,79%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,5%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. -3,8%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 61,7 punti; preced. 67,2 punti).