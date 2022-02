Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa die per le altre piazze asiatiche che seguono il rimbalzo registrato da Wall Street dopo i forti cali accusati sulla scia della notizia dell'invasione russa dell'Ucraina.L'indice giapponesemette a segno un guadagno dell'1,95%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,26%.In frazionale calo(-0,56%); mentre sale(+1,1%).Effervescente(+2,59%); come pure, in frazionale progresso(+0,28%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,07%. Poco mossa la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Debole l', che mostra un esiguo +0,14%.Il rendimento dell'è pari 0,2%, mentre il rendimento delscambia 2,79%.