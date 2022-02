Ucraina, guerra fa schizzare prezzi grano, mais e soia. Rischio speculazioni

(Teleborsa) - Lerischiano di pesare sulle tasche degli italiani, determinando nel breve periodo una nuova ondata dei prezzi al dettaglio. Dopo i rincari già registrati sulla borsa merci di Parigi e Chicago, le conseguenze della guerra iniziano a farsi sentire anche nel nostro Paese con i primi rincari nella borsa merci nazionale di. È quanto fa saperesulla base dei dati delle rilevazioni della Borsa Merci di Bologna, punto di riferimento per le contrattazioni nazionali delle materie prime agricole.L'è, infatti, ile il. Al momento, secondo quanto riferiscenon c'è più alcun carico sul Mar Nero e i porti sarebbero stati chiusi.Il, utilizzato per la produzione di pane, farine e biscotti, viene quotato, a seconda del valore proteico, dai 4 agli 8 euro in più a tonnellata, attestandosi in media intorno ai 315-320 euro/tonnellata con quote di 381 euro/tonnellata per gli speciali di forza (+2,5%). Deciso l'aumento anche delfondamentale per la produzione di mangimi, che viene quotato 10 euro in più a tonnellata (+3,75%). Aumenta di 10 euro a tonnellata anche la(+1,5%), mentre l'e il sorgo quotano rispettivamente 7 e 6 euro in più a tonnellata (+2,4%). La Borsa Merci di Chicago, punto di riferimento a livello internazionale, ha registrato oggi aumenti più contenuti rispetto a ieri con grano tenero (+1,2%), mais (+1%) e soia (+1,1%)."Occorre impegnarsi per evitare che questa crisi colpisca consumatori e agricoltori, anche a causa di possibili manovre speculative finalizzate a costringere i produttori a vendere sotto la soglia degli enormi costi di produzione sostenuti in questo periodo per il caro energia – spiega–. È chiaro che, visto lo scenario in evoluzione, non sono da escludere rincari dei prodotti finali come pane, farina, biscotti o mangimi per animali che però dobbiamo limitare evitando proprio le speculazioni nella filiera"."Dalla pasta al pane, passando per bollette, benzina, oro, alluminio, la crisi russo-ucraina rischia di avere effetti pesantissimi sia per i consumatori che per l'industria italiana – sottolinea il–. Già ieri il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam è schizzato a 125 euro (MWh), con i future saliti ad un massimo del +41%; il petrolio ha superato i 103 dollari al barile segnando un +7%, l'alluminio ha raggiunto una quotazione record di 3.382 dollari/tonnellata, superiore ai livelli della crisi finanziaria del 2008. I prezzi del grano sono aumentati del +5,7% in un solo giorno; il mais segna un +5,5%, ai massimi da 33 mesi, e la soia un +2,87%. I prezzi al dettaglio di una serie di beni rischiano quindi di schizzare alle stelle – prosegue Truzzi – La pasta, che già a gennaio ha subito un rincaro del +12,5%, potrebbe arrivare a costare il 30% in più rispetto allo scorso anno; il pane, rincarato del +3,7% lo scorso mese, potrebbe subire aumenti del +10%, così come biscotti, dolciumi e prodotti derivati. I carburanti, già oggi alle stelle, potrebbero aumentare alla pompa di ulteriori 5 centesimi di euro, con un effetto domino sui prezzi dei beni trasportati. E a tutto ciò si aggiunge l’incognita del gas, con le tariffe che ad aprile sono ormai destinate a registrare nuovi maxi-aumenti".