Whirpool Napoli, Landini: imprese-consorzio rispettino impegni

(Teleborsa) - "Bisogna a questo punto fare in modo che gli impegni che sono stati assunti, cioè far partire ile dare unaLo ha detto parlando ai cronisti il segretario generale della Cisldopo l'incontro con una delegazione degli operai Whirlpool dello stabilimento di via Argine a Napoli."Questo vuol dire sia garantire i percorsi di formazione, compresa anche l'integrazione nei percorsi di formazione, e allo stesso tempo lavorare perchèsiano messe a disposizione perchè lee che fanno parte del consorzio rispettino gli impegni e si lavori in questa direzione. - continua. La battaglia e ilè quello di far sì che a tutte queste persone venga data un'opportunità lavorativa e che abbiano la possibilità di