Assogestioni: raccolta gennaio a 4,3 miliardi, spinta da fondi aperti

(Teleborsa) - A gennaiodi euroche chiudono il primo mese del 2022 con un saldo positivo di 5,3 miliardi, equamente distribuito fra fondi monetari (+2,6 miliardi) e di lungo termine (2,7 miliardi). A livello di categorie i risparmiatori hanno indirizzato le proprie preferenze in particolare sui fondi azionari (+2,6 miliardi) e sui bilanciati (+1,9 miliardi).Ila fine gennaio si è attestato a 2.551 miliardi per effetto della flessione dei mercati che l’Ufficio studi quantifica in circa un punto e mezzo percentuale. La quota prevalente degli asset, 1.328 miliardi (pari al 52% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Gliammontano a 1.223 miliardi.