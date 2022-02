Avio prosegue lo share buy-back

Avio

azienda aerospaziale italiana

(Teleborsa) -ha comunicato di averdal 21 al 25 febbraio 2022, complessive(pari allo 0,2807% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di euro 10,4693 per uncomplessivo diTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021 ed in conformità con il conferimento dell’incarico deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 febbraio 2022.A seguito delle operazioni finora effettuate, Avio detiene 870.233 azioni proprie pari al 3,3014% del capitale sociale.Intanto, a Milano, ottima la performance dell', che si attesta a 11,02 euro con un aumento del 2,80%.