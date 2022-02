BCE lancia allarme su posizione patrimoniale controllate russa Sberbank

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -ha lanciato un, controllata europea della banca russa Sberbank, e sulle altresotto la sua sorveglianza,, affermando che "sono in una situazione di dissesto oa causa del deterioramento della loro situazione di liquidità".La banca austriaca Sberbank - ricorda l'Istituto di Francoforte - è interamente, il cui azionista di maggioranza è la(50% più un'azione con diritto di voto). Sberbank Europe ha filiali anche in Bosnia ed Erzegovina, Repubblica Ceca, Ungheria e Serbia.La BCE ha dunque preso atto che la, avendo registrato notevolia causa delle tensioni geopolitiche. Ciò ha comportato undelle controllate europee di Sberbank e, realisticamente, non ci sono misure disponibili per ripristinare questa posizione a livello di gruppo e in ciascuna delle filiali.- ricorda la BCE - sonograzie ai sistemi di garanzia dei depositi in essere in Austria, Croazia e Slovenia.Nel frattempo, lache gestisce la borsa di Francoforte ha dichiarato checollocati da emittenti russi, come quelli diLa questione sta pesando sul, che conferma ampie perdite.che ha anche una grande filiale in Russia, perde oltre il 10%, mentrearretra dell'8%, A Francoforte vanno giù anche, che perde quasi il 10% eche arretra dell'8%. A Milano sono penalizzate anchecon un calo di oltre l'8% eche arretra del 6%.