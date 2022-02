Borsa, Rocket Sharing debutta su Euronext Growth Milan

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) - Da oggi,, start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace basato su tecnologia blockchain, è quotata su Euronext Growth Milan.Rocket Sharing rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 177 il numero delle società attualmente quotate su EGM.InRocket Sharing ha raccolto 3,6 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’ over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 4 milioni.Ilal momento dell’ammissione è del 39,5% e laall’ IPO è pari a 9,1 milioni.Il titolo non riesce a fare prezzo e segna un, caratterizzato dall’alto grado di innovazione e scalabilità in un ecosistema di economia circolare - ha detto. Abbiamo ricevuto un positivo riscontro da parte di investitori italiani ed esteri e l’accesso al mercato azionario ci consentirà di sostenere la strategia di sviluppo ed internazionalizzazione, sia per linee interne, con il perfezionamento della piattaforma proprietaria, Rocket Sharing, sia per linee esterne attraverso una strategia mirata di M&A e partnership".